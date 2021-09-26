Певица и актриса Дженнифер Лопес удивила осенним луком во время прогулки
Дженнифер Лопес обсуждают в сети довольно активно после ее эпичного появления вместе с Беном Аффлеком на Венецианском кинофестивале. Причем актер отписался от Инстаграм певицы прямо перед своим уездом в Техас на съемки.
Сама Лопес никак не комментирует этот случай, но ее уже не раз замечали во время одиноких прогулок по городу без сопровождения возлюбленного. Ранее звезда часто появлялась с Аффлеком на прогулках и в ресторанах.
В этот раз Дженнифер удалось впечатлить именно внешним видом. Артистка хорошо утеплилась, появившись на улице в шубе «Тедди», ботинках на шнуровке в тон и узких джинсах темно-серого оттенка. Привычно завязанные волосы в пучок и солнцезащитные очки завершили осенний образ знаменитости. Такой нестандартный выбор образа сразу привлек внимание окружающих.
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Стоит отметить, что за собой Лопес следит постоянно - она не голодает, чтобы оставаться стройной, но много занимается с двумя разными тренерами и пользуется услугами диетолога, что составляет ей правильное «полезное» меню.
"Я крайне редко пропускаю тренировки. Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час", – говорила ранее Лопес в интервью, раскрывая секрет успеха по уходу за телом.
Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".
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