Певица и актриса Дженнифер Лопес удивила осенним луком во время прогулки

Дженнифер Лопес обсуждают в сети довольно активно после ее эпичного появления вместе с Беном Аффлеком на Венецианском кинофестивале. Причем актер отписался от Инстаграм певицы прямо перед своим уездом в Техас на съемки.

Сама Лопес никак не комментирует этот случай, но ее уже не раз замечали во время одиноких прогулок по городу без сопровождения возлюбленного. Ранее звезда часто появлялась с Аффлеком на прогулках и в ресторанах.

В этот раз Дженнифер удалось впечатлить именно внешним видом. Артистка хорошо утеплилась, появившись на улице в шубе «Тедди», ботинках на шнуровке в тон и узких джинсах темно-серого оттенка. Привычно завязанные волосы в пучок и солнцезащитные очки завершили осенний образ знаменитости. Такой нестандартный выбор образа сразу привлек внимание окружающих.

Стоит отметить, что за собой Лопес следит постоянно - она не голодает, чтобы оставаться стройной, но много занимается с двумя разными тренерами и пользуется услугами диетолога, что составляет ей правильное «полезное» меню.

"Я крайне редко пропускаю тренировки. Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час", – говорила ранее Лопес в интервью, раскрывая секрет успеха по уходу за телом.

Напомним, что Дженнифер Лопес удивила поцелуем с Беном Аффлеком: "Это называется старость".

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