Певица и актриса Дженнифер Лопес часто появляется на публике во время прогулок в самых разных и необычных нарядах
Как правило, Лопес нечего стесняться, и она не скрывает свою фигуру перед камерой. Наоборот, артистка сильно гордится тем, как выглядит в свои 52 года.
Даже во время простой прогулки или поездки из дома по делам артистка выбирает образы с неизменным акцентом на ее формах. В этот раз поклонники заметили прогуливающуюся Лопес в свободном платье грязно-бежевого цвета на тонких лямках.
Причем намеренно звезда не стала надевать под низ какую-либо майку или даже лиф. Акцентируя на декольте, Дженнифер решила скрыть остальные формы и поверх платья в пол надела еще и кардиган в тон наряду. Кроссовки и дизайнерская сумска завершили ее лук, что привлекло внимание поклонников.
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Также на фан-аккаунтах поделились промо-фото, сделанные во время работы Лопес с фотографом. Лопес позировала в студии в молочном брючном костюме от бренда Brunello Cucinelli с топом, подобранным по стилю от Cult Gaia.
На кадре из фан-аккаунта также видно, что волосы знаменитости были уложены в объемные локоны, а на ее лице был красивый макияж в пастельной гамме. При этом ни морщин, ни дряблости совсем не видно.
Напомним, что дочь Дженнифер Лопес поразила внешностью на совместном фото
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