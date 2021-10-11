Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно показала чистое лицо без морщинок, удивила подтянутой фигурой на красной дорожке в дизайнерском костюме.

Вчера в Нью-Йорке прошла премьера фильма "Последняя дуэль". Среди ее гостей были и исполнители главных ролей Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Поддержать возлюбленного, с которым снова возобновила отношения, решила и сама Дженнифер Лопес.

Причем появление артистки на красной дорожке вызвало немалый ажиотаж. Не изменяя традициям, Лопес появилась в дизайнерском наряде и продемонстрировала подтянутые формы и хорошо заметный пресс.

Безупречный внешний вид, удачно подобранные аксессуары и ухоженное лицо без морщин заинтересовали поклонников. Дженнифер свободно позировала перед камерами и всячески показывала, почему в 52 года она может собой гордиться.

«Нет слов, как хороша️❤; Да красота ❤; Ладно, это действительно потрясающе и этого нельзя отрицать; думаю молодые девушки могут завидовать вам; кажется я встретила нового кумира; 😒 хранится хорошо, это какая-то магия?; Так жарко💫 а можно мне такой пресс?; величие заметно сразу; Обожаю этот наряд 😍», - пишут в сети.

Центральными образами Дженнифер всегда остаются простые луки, которые бы не отвлекали от ее лица. Чтобы обратить внимание именно на кожу, артистка использует все возможные ухищрения и нередко использует блеск.

В атласном черном халате перед очередной съемкой Лопес с удовольствием похвасталась внешностью.

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