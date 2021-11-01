Відома американська співачка й актриса Дженніфер Лопес у міні-топі з зав'язками показала на публіці, як потрібно виглядати в 52 роки.

Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес є відомою американською актрисою і співачкою. Також вона двічі була номінована на кінопремію "Золотий глобус".

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Дженніфер Лопес показала, як пройшла її підготовка до концерту і свої неймовірні образи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На публіці вона постала в сяючому мікро-топі з незвичайним намистом на шиї. Варто відзначити, що співачці 52 роки та вона вражає своєю ідеальною фігурою.

Шанувальники американської співачки залишили їй безліч коментарів під відео: "Моя королева", "Захоплююся", "Діва", "Завжди так приголомшливо!", "Красива королева і прекрасна робота", "Ти завжди така різна", "Легко бути шанувальником людини, в якому так помітні харизма, талант і професіоналізм. Ти для мене особлива!".

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