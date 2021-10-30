Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в рекламной фотосессии и показала, как ради нее ей пришлось сменить имидж и нарастить волосы.

Дженнифер Лопес на публике всегда появляется при «полном параде», удивляя неожиданными образами и фигурой. Чтобы подчеркнуть факт того, насколько хорошо и молодо она выглядит, Лопес выбирает всегда наряды с декольте и с вырезами на бедрах.

Причем не боится Лопес и экспериментов – поскольку ее настоящие волосы очень короткие и пушистые, звезда постоянно на публике носит парики разной длинны или наращивает локоны на время. Фото с реальной длиной локонов можно увидеть у нее в Инстаграм.

В этот раз для рекламной съемки Лопес выбрала серебряный костюм с впечатляющим декольте, а ее наращенные волосы максимальной длинны заметно ее омолодили.

«Настоящая энергия большой загрузки; 😍 Какая подача! 👏🏽; Люблю это😍🔥; медленно теряю спокойствие😍; Красиво💜; Любовь❤; Можно мне всего одну съемку; красивый; Королева вошла в здание! 🔥; Это был лучший день ; @ jlo☄️💥; потрясающая женщина; Красотка! 🔥; Ты такая потрясающая детка».

Ранее фанаты вспомнила, как Лопес позировала не только без макияжа, но еще и без париков. Свои волосы у Дженнифер довольно короткие и кудрявые. Их звезда скрывает, поэтому носит парики. Лопес не раз рассказывала, что у нее целая комната выделена для ее смен имиджа.

В естественном виде и простом наряде она показывает себя не часто, поэтому фанаты сразу оценили данный лук.

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