Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес в мини-топе с завязками показала на публике, как нужно выглядеть в 52 года.

Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес является известной американской актрисой и певицей. Также она дважды была номинирована на кинопремию "Золотой глобус".

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Дженнифер Лопес показала, как прошла её подготовка к концерту и свои невероятные образы (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

На публике она предстала в сияющем микро-топе с необычным ожерельем на шее. Стоит отметить, что певице 52 года и она сражает своей идеальной фигурой.

Поклонники американской певицы оставили ей множество комментариев под видео: "Моя королева", "Восхищаюсь", "Дива", "Всегда так потрясающе!", "Красивая королева и прекрасная работа", "Ты всегда такая разная", "Легко быть поклонником человека, в котором так заметны харизма, талант и профессионализм. Ты для меня особенная!".

Ранее сообщалось, Дженнифер Лопес явилась на красную дорожку в наряде с головокружительным разрезом: "Ангел!"

Напомним, 52-летняя Лопес в серебряном топе доказала, что не хуже молоденьких моделей: "Королева вошла в здание"

Также, Лопес в объятиях Аффлека показала, какой она бывает настоящей на их свидании: "Ну прямо Питт и Джоли"