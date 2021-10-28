Известная 52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес привыкла показывать на публике не только стилньые наряды и свою фигру, но еще и своего возлюбленного, с которым снова вместе.

Как известно, спустя двадцать лет Дженнифер Лопес возобновила свои отношения с женихом, с которым собиралась сыграть свадьбу. Помолвка была отменена за несколько недель до самой церемонии.

Теперь же Дженнифер с Беном Аффлеком не скрывает своих отношений и часто появляется на разных мероприятиях. Хотя пара не рассказывает о себе, она часто гуляет на улице, устраивает романтичные свидания в ресторанах и удивляет парными образами.

Поклонники реагируют на отношения артистов по-разному:

«Им идет быть счастливыми; Я не знаю, но единственное, что я знаю, это то, что они члены королевской семьи; Как два двадцатилетних только что влюбились; ну прямо Питт и Джоли😂😂; Они такие чувственные🔥; Он так в нее влюблен!; Кен и Барби 😍😍; Нет слов 🤎; какое милое любящее видео, Бен и Джло идеально подходят вместе ❤️; Я не могу это принять😭🤧🥰».

Дженнифер Лопес всегда умела будоражить пользователей своим умением показывать безупречный стиль и весьма сияющий вид, который доказывает, насколько много она тренируется. Благодаря правильному уходу за собой 52-летняя знаменитость может впечатлить.

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