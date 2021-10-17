Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно появилась на кинофестивале вместе с Беном Аффлеком, удивила неожиданными кадрами со съемок нового фильма.

Дженнифер решила показать первые промо-кадры со съемок нового фильма, в котором теперь участвует. Не так давно звезда объявила о новой работе, в которой собирается предстать с новой стороны.

Серьезный образ, без привычных коротких платьев и соблазнительных костюмов немало удивил поклонников. Дело в том, что Дженнифер впервые берет за серьезную роль и участника непосредственного планирования съемок и одновременно актрисы, которая должна сыграть довольно непривычный для себя образ.

Поклонники были приятно удивлены такой Лопес:

«Не могу дождаться 🙌; Вперед, королева! 😍; слишком раскручена для этого фильма 🔥; что-то новенькое для нашей Дженни; теперь она серьезная; Вот это правильный подход к делу; Не могу дождаться нового фильма;"И без платья? Неожиданно такая серьезная; У тебя красивая ... 😈🥰; Я люблю тебя ❤️».

Поскольку Дженнифер Лопес старается заниматься не только карьерой певицы, она чередует участие в съемках для новых клипов с рекламными фотосессиями. Всевозможные коллаборации, а также ее собственные разработки косметики Лопес не боится рекламировать благодаря дерзким образам.

К примеру, поклонники все еще вспоминают не такую давнюю работу Дженнифер, которая позировала перед камерами в простых, но весьма открытых нарядах.

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