Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес часто принимает участие в различных фотосессиях, ради которых она готова сменить имидж и показать фигуру с минимумом одежды или даже в одной сеточке.

Сейчас Дженнифер уехала сниматься в новом фильме, в котором должна попробовать себя в новой роли. Поскольку Лопес из-за работы разлучилась на время с семьей, она перестала отвлекаться на социальные сети и лишь сообщила о старте съемок.

Поклонники же решили поддержать артистку, поздравили ее и начали публиковать много разных фото из ее предыдущих фотосессий. Так, несколько недель назад Лопес снялась сразу для трех фотосессий – одна в Венеции, другая для коллаборации с известным брендом обуви, а в третий для рекламы собственного бренда.

В образе бунтарки 52-летняя знаменитость выглядела более чем привлекательно. Причем вид Дженнифер в Джинсах, теплой светлой кофте и с распущенными, чуть завитыми волосами со специальным «бантиком» только сделал ее моложе.

Как можно заметить, Дженнифер Лопес часто появляется на публике в модных образах, тогда как в реальной жизни и на тренировках показывает себя исключительно в спортивной одежде. Выбирает Лопес ее по своему вкусу и настроению, ведь у нее под домашние образы выделенная целая комната.

Также Лопес любит показывать плоский живот, надевая маленькие топы и подчеркивая привлекательность при помощи разных аксессуаров. На одних из недавних кадров Лопес застали во время прогулки по городу.

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