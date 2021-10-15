Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая возобновила свой давний роман с известным актером Беном Аффлеком, не стесняется проявлять романтические чувства на прогулке

Как можно заметить, в последнее время артисты спокойно появляются вместе на светских мероприятиях, а также будоражат образами на романтичных прогулках. На одной из последних таких прогулок пара уже совсем не скрывала своих чувств.

Пока что пара успела появиться вместе только на трех публичных мероприятиях, в остальное время звезды проводят время друг с другом подальше от внимания прессы, поскольку далеко не всегда поклонники позитивно реагируют на их воссоединение.

И хотя Лопес и Аффлек показывают, что счастливы друг с другом и желают укрепить отношения, даже под романтичным видео с осенней прогулки не обходится без критики:

«Запомни мои слова! Она еще наплачется с ним; Это глубокая любовь ❤; Вот как выглядит настоящая любовь!; Я всегда хотел, чтобы они снова были вместе; Я думаю, они такие милые вместе, надеюсь, у них все получится; энергетический вампир! Так помолодел после отношений; Он сказал, что я больше никогда тебя не отпущу. Мы прошли полный круг; Ни за что, лучше поберегись, Дженни».

Чаще всего поклонники наблюдают за артистами на вечерних свиданиях у дорогих ресторанов. Также Джей Ло и Бен Аффлек были замечены в Лос-Анджелесе, где прошлись по улицам в эффектных нарядах и даже позировали на камеру.

Под похожим постом пользователи тоже высказались: «Посмотрим как быстро она начнёт рядом с ним стареть и чахнуть; Она его на детокс что ли возила ? Действительно вид получше стал 👏; Главное, что бы это надолго».