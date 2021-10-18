Знаменитая 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая начала сниматься в новом фильме, показала во время прогулки стильный осенний бораз и впечатлила фигурой в обтягивающих джинсах.

Знаменитая исполнительница несколько дней назад уехала на съемки нового фильма, в котором недавно получила главную роль. Теперь знаменитость не показывает в сети новые фото, однако поклонники сами публикуют интригующие новые кадры.

Так, на новом фото Лопес предстала в простом и одновременно с тем привлекательном стиле. В обтягивающих светло-синих джинсах и черном гольфе артистка смогла подчеркнуть достоинства лучшим образом, так как ничего не скрыла.

Обычная прическа и естественный макияж сделали имидж 52-летней исполнительницы более естественным и обычным, однако это все равно омолодило ее и на уличной прогулке певица выглядела очаровательно.

Напомним, косметический бренд Лопес год назад начал выпускать свою продукцию, но артистка уверяет, что именно благодаря таким секретам красоты она выглядит сейчас так.

«Я хочу, чтобы люди знали, что это очень важно для меня, что это личное. Я сделала свою жизнь лучше, сделав ее красивее, упростив. А теперь я хочу поделиться тем, что я узнала, с женщинами во всем мире. Вы хотите знать, как я получила свою кожу, как я выгляжу? Вот как», - пишет под кадром Дженнифер Лопес.

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