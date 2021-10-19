Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке в шикарном ярком наряде с огромным разрезом.

Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес является известной американской актрисой и певицей. Также она дважды была номинирована на кинопремию "Золотой глобус".

Так, на этот раз на одной из фан-страниц Дженнифер Лопес в Инстаграм появилось новое фото. Актриса вышла на красную дорожку в шикарном наряде. На ней яркий коралловый топ и длинная юбка с огромным разрезом, который открывает вид на её безупречные ноги. Свой образ она дополнила такого же цвета туфлями на каблуке.

Поклонники артистки оставили множество приятных комментариев под фото: "Ангел гений", "Принцесса", "Шикарная Джей Ло! Хорошее платье в горячем красном", "Красивая женщина".

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