Відома 52-річна американська співачка і актриса Дженніфер Лопес, згадала свої найкращі образи та запальні танці за останні роки, які демонструвала у своїх кліпах.
Відома виконавиця останнім часом не так часто показувала себе, проте цього разу вирішила згадати цілу серію своїх кращих образів, в яких блищала в своїх кліпах. Як можна помітити, вибирає Лопес вже давно відкриту одяг з вирізами і завжди зі значними декольте.
Нерідко на сукнях і топах Дженніфер є камені і декоративні намиста, щоб зробити образ більш насиченим і блискучим. А ось танці Лопес використовує завжди в одному стилі-спортивні, Латиноамериканські і комбінує їх з сучасними танцями.
У мережі відреагували досить бурхливо, в тому числі і багато зірок-колеги Лопес. Не втрималася від захоплення і Лілія Ребрик.
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"Неймовірна жінка; поїхали 🙌; так це свято прямо:); просто шикарно😍; ідеально😍; Я люблю тебе❤; складно повірити в таку красу❤️; я люблю тебе, Джен❤️; я так сильно тебе люблю, мамаа; дивно, обожнюю, ти приголомшлива людина🔥; як завжди, за відмінне здоров'я, Love this; мені потрібно "довго важко"».
На новій фотосесії Дженніфер також вдалося привернути увагу не тільки завдяки вдалому макіяжу і акуратною зачісці. Довге смарагдове плаття показало кращі сторони Дженніфер, а великі вирізи зробили акцент на талії.
Завдяки такому луку зірці вдалося показати, що навіть з мінімум прикрас їй буде чим здивувати шанувальників.
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