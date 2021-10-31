Известная 52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, вспомнила свои лучшие образы и зажигательные танцы за последние годы, которые демонстрировала в своих клипах.
Известная исполнительница в последнее время не так часто показывала себя, однако в этот раз решила вспомнить целую серию своих лучших образов, в которых блистала в своих клипах. Как можно заметить, выбирает Лопес уже давно открытую одежду с вырезами и всегда с внушительными декольте.
Нередко на платьях и топах Дженнифер есть камни и декоративные бусы, чтобы сделать образ более насыщенным и блестящим. А вот танцы Лопес использует всегда в одном стиле – спортивные, латиноамериканские и комбинирует их с современными танцами.
В сети отреагировали довольно бурно, в том числе и многие звезды-коллеги Лопес. Не удержалась от восхищения и Лилия Ребрик.
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«Невероятная женщина; Поехали 🙌; Да это праздник прямо:); просто шикарно😍; Идеально😍; Я люблю тебя ❤; сложно поверить в такую красоту❤️; Я люблю тебя, Джен ❤️; Я так сильно тебя люблю, мамаа; Удивительно, обожаю, ты потрясающий человек🔥; Как всегда, за отличное здоровье, Love this; Мне нужно "долго тяжело"».
На новой фотосессии Дженнифер также удалось привлечь внимание не только благодаря удачному макияжу и аккуратной прическе. Длинное изумрудное платье показало лучшие стороны Дженнифер, а крупные вырезы сделали акцент на талии.
Благодаря такому луку звезде удалось показать, что даже с минимум украшений ей будет чем удивить поклонников.
Напомним, Дженнифер Лопес в платье из одной сеточки без стеснения показала свои изгибы
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