Известная певица и актриса Дженнифер Лопес, которой летом исполнилось 52 года, впечатлила роскошной фотосессией, которую она приурочила к будущим праздникам.

Как пишет Politeka.net, артистка находится на пике своей популярности. Она активно записывает альбомы, снимается в кино и подогревает слухи о себе, вновь начав встречаться со своим бывшим возлюбленным, актером Беном Аффлеком.

На свежих фото звезда продемонстрировала стильный зимний лук, позируя на фоне стены, украшенной искусственным снегом. Джей Ло предстала в платье и шубе, дополнив образ сумочкой.

«Все, что у меня есть… но сделай это сегодня! Тренер и я хотели сделать что-то особенное в этом сезоне к праздникам!», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу отзывов.

«Очень чувственно», «Какой день у вашей Вселенной сегодня?», «Вы великолепная мама», «Какая красотка», «Ты невероятная», «Что за съемка?», «Какой красивый цвет кожи», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лопес во время пылкого танца показала себя в лучшем виде: кадры.

А еще Politeka писала, что Дженнифер Лопес в мини-топе припомнили, какой красоткой она была: "Всем бы такое…".

Также Politeka сообщала, что Лопес в миниатюрном топе сразила видом на людях: "Моя королева".