Відомий телеведучий Олександр Педан, який веде шоу "Екси" і "Хто зверху?", здивував несподіваними кадрами, знятими в центрі столиці.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram телеведучий опублікував відео, яке знімав під час пересування на машині.

"Центр Києва, наші дні. Лечу, ну як лечу, на зустріч з міністром", - підписав відео телеведучий.

Він показав розбиту дорогу, по якій насилу пересувався. Педан зазначив, що це місце знають далеко не всі, але воно знаходиться в центрі.

"А я вам показував цю дорогу в центрі Києва? Це Лук'янівка, друзі. Тут є одна така траса. Її потрібно знати, але з неї можна і не виїхати", - поскаржився Педан.

Пізніше телеведучий записав ще кілька сторіс, поки стояв у вечірніх пробках. За словами Педана, Київ встав, тому що не всі жителі столиці вчасно вакцинувалися. Тепер через відсутність сертифікатів багато хто пересів на машини, що призвело до транспортного колапсу. Телеведучий вирішив поскаржитися на цю несправедливість.

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