Відомий український телеведучий Олександр Педан, який веде шоу "Екси", продовжив подорожувати Україною в пошуку найкращих вищих навчальних закладів.

Як пише Politeka.net, старша донька телеведучого Лєра скоро вступатиме до вишу. У зв'язку з цим Педан взяв участь у зйомках соціального проекту про університети України «УниверCheck». Шоумен подорожує країною і розповідає про можливості навчання для абітурієнтів та їх батьків.

У себе в Instagram телеведучий показує закулісся зйомок. Цього разу він з донькою відвідав Сумський державний університет. На одному з фото чоловік показав, як живуть студенти.

"Влаштував собі офіс у гуртожитку", - підписав фото Педан.

Також шоумен показав незвичайний спортивний зал з піском, де студенти можуть грати у волейбол в будь-який сезон. Сам Педан переодягнувся в шорти і футболку, щоб зіграти зі студентами і показати, що він ще о-го-го.

"Поганяли у волейбольчик", - додав шоумен.

Нагадаємо, що Педан розповів, як привів дочку в студентський гуртожиток: «якийсь пацанчик покликав...».

Як повідомляла Politeka, Олександр Педан перетворив пошук інституту для дочки в шоу: "здивували дуже...".

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