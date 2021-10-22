Відомий український телеведучий Олександр Педан, який є беззмінним ведучим шоу "Екси", показав, як веселився з донькою в студентському гуртожитку.
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Педан опублікував сторіс, в яких провів екскурсію по гуртожитку. Він зазначив, що його старшу дочку Леру там відразу ж запросили в гості.
"Значить, цілий день знімаємо сьогодні Полтавський державний університет. Дійшли до гуртожитку. І тут значить, якийсь пацанчик покликав Леру на пельмені. Ну, і мене звичайно теж. Тому, йдемо дивитися на пельмені", - прокоментував чоловік.
Після цього він зайшов у гості до одного з хлопців, і показав, як живуть українські студенти. Втім, виявилося, що хлопець не збирався годувати гостей пельменями, а приготував їх лише для себе. Педан вдало пожартував над студентами і продовжив зйомки.
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Як відомо, Олександр Педан зі своєю донькою Лерою часто знімає спільні проекти для соціальних мереж.
Нагадаємо, що Педан дав урок вірності і любові: "ми пережили стільки всього...".
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