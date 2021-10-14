Відомий український телеведучий Олександр Педан, який веде популярні шоу "Хто зверху?" і "Екси", показав блондинку, з якою багато пережив.

Як передає Politeka.net, Олександр Педан є популярним українським телеведучим і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в КВН, якому присвятив близько 9-ти років. Зараз Олександр працює телеведучим на безлічі популярних шоу, в тому числі "Екси" і "Хто зверху?".

Так, цього разу Олександр Педан опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі телеведучий разом зі своєю дружиною Інною тримається за руку і веде за собою.

"Інна, люблю тебе безмежно. Йдемо далі, я завжди поруч", - зізнався Олександр Педан.

Варто відзначити, що подружжя побралося в 2013-му році і разом вже 18 років. Також у них є двоє дітей-дочка Валерія, якій вже 16 років і 5-річний син Марк. Вони є прикладом сім'ї в українському шоу-бізнесі.

Також, нагадаємо, нещодавно Олександр Педан і його дружина Інна відзначали річницю весілля 18 років. Телеведучий в черговий раз зізнався в коханні їй.

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