Известный телеведущий Александр Педан, который ведет шоу "Эксы", празднует 18 лет с годовщины свадьбы с женой.

Как передает Politeka.net, Александр Педан является популярным украинским телеведущим и шоуменом. Сейчас Александр работает телеведущим на множестве популярных шоу, в том числе "Эксы" и "Хто зверху?".

Так, на этот раз Александр Педан опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке телеведущий в объятиях своей жены Инны. Как известно, они уже 18 лет вместе и у них есть двое детей - сын Марк и дочь - Лера.

"18 лет ВМЕСТЕ

Сегодня у нас с @innapedan годовщина свадьбы! Целых 18 лет в браке с моей любимой @innapedan. Когда я даю советы в отношениях, то точно знаю, о чем говорю 😂 Поскольку за 18 лет мы пережили столько всего, что можно книгу о семейной жизни писать ❤️

Моя @innapedan, спасибо тебе:

⁃ за наших невероятных Марика и Леру;

⁃ твою мудрость и поддержку без которой не было бы всего, что сейчас;

⁃ за то, что каждый день я спешу домой, потому что знаю, что там ждете вы ❤️

⁃ всего, что у нас было и будет!

Люблю тебя безумно! И как говорит Марик: «Абажаю» С праздником нас!", — признался Александр Педан.

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