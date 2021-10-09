Телеведущий Александр Педан, звезда шоу "Эксы", решил показать настоящего себя с подросшей дочерью и попросил помощи у украинцев, обратившись за советом.

Как пишет Politeka.net, Александр Педан - успешный украинский телеведущий. Звезда начал свой путь в "Comedy Club UA", после этого вел утреннюю программу с Олей Фреймут и Сергеем Притулой, шоу "Эксы", а также многих других проектах. Сейчас телеведущий продолжает плодотворно работать, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео Педан был вместе со своей дочерью Валерией, которая недавно окончила школу. Поседевший Александр с дочерью разыграли миниатюру.

"Все думаю, что мне 30 лет", было написано в видео со стороны Александра.

"Но тебе же 39", - появилась надпись над дочерью.

"ПЕДАН красит волосы?

Одно из самых распространенных вопросов ко мне в последнее время: "Где так красиво крашу волосы под седину?"

А я отвечаю, что по одной волосинке, каждый день понемногу.

На самом деле это мое настоящие волосы. Во всем виновата генетика)

Такой «цвет» достался от мамы. Она поседела лет в 25, так и я после 30 тоже очень активно начал седеть. Конечно, может добавилась нервная работа.

Ранее самым распространенным вопросом было: "А где крылья?" после Comedy

Затем "А где Притула?" после "Подъема"

А теперь о волосах. Мне много раз еще предлагали покрасить или затонировать цвет. Но я отказываюсь, потому что это мой родной. Хочется быть настоящим, этого, к сожалению, так мало сегодня.

А теперь вопрос дня: красить или не красить мне волосы?

Мож кардинально изменить имидж?", - написал Александр под видео.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Не, с сединой круто. Вам идет", "Правда неокрашенное? Выглядит круто", "Не нужно, у меня муж тоже стал седым, но любить его меньше не стала, это такая особенность", "Конечно что нет", " Неее, а то будете, как Зибров)))".

Напомним, ведущий шоу "Эксы" Педан жестко пошутил над Алиной Гросу

А еще Politeka писала, что ведущий шоу "Эксы" Педан предупредил украинцев об опасности

Также Politeka сообщала, что Педан засветил необычный интерьер своей двухэтажной квартиры в центре Киева, можно играть в футбол



