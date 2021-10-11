Известный телеведущий Александр Педан, который ведет популярное шоу «Эксы», показал, как развлекается на выходных со своим маленьким сыном Марком.

Как пишет Politeka.net, Александр Педан стал знаменитым в Украине после того, как стал ведущим утреннего шоу «Подъем». Позже он вел множество известных теле-шоу, а также продвигал свои собственные проекты. Сейчас Педан является ведущим популярных шоу "Эксы" и "Хто зверху?".

Звезда «Нового канала» воспитывает двоих детей. Со старшей дочкой он снимает Тик Ток, а младший сын Марк еще совсем маленький. Но и с сыном, судя по Инстаграм артиста, он проводит немало времени.

В сторис мужчина показал, во что играет его 4-летний сын в воскресный вечер. Мальчик построил конструкцию из деревяшек, продемонстрировав «принцип домино», чем очень впечатлил своего отца.

«Так, Марк говорит, какой эпичный поворот. Давай, запускай. Эпичненько», - комментировал забавы сына мужчина.

«А как у вас прошло воскресенье?», - подписал видео Педан.

Напомним, что Педан показал оригинальный интерьер двухэтажной квартиры в центре Киева.

Как сообщала Politeka, Педан смутил поклонников, заговорив о смене имиджа: "Будете, как Зибров".

Также Politeka писала, что Педан предупредил об опасности: "У меня уже двое так повелись".