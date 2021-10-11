Известный телеведущий Александр Педан, который ведет популярное шоу «Эксы», показал, как развлекается на выходных со своим маленьким сыном Марком.
Как пишет Politeka.net, Александр Педан стал знаменитым в Украине после того, как стал ведущим утреннего шоу «Подъем». Позже он вел множество известных теле-шоу, а также продвигал свои собственные проекты. Сейчас Педан является ведущим популярных шоу "Эксы" и "Хто зверху?".
Звезда «Нового канала» воспитывает двоих детей. Со старшей дочкой он снимает Тик Ток, а младший сын Марк еще совсем маленький. Но и с сыном, судя по Инстаграм артиста, он проводит немало времени.
В сторис мужчина показал, во что играет его 4-летний сын в воскресный вечер. Мальчик построил конструкцию из деревяшек, продемонстрировав «принцип домино», чем очень впечатлил своего отца.
Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»
Оборвалась жизнь знаменитого актера, коллеги скорбят: "Юрочка, ты всегда будешь в моем сердце"
Звезду "Дизель шоу" Булитко довели до слез прямо на съемочной площадке: "Обе руки левые, да еще и..."
Возмущенная Матвиенко поставила на место "друга" Тины Кароль на Співають всі: "Это неправда!"
Судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали: "Наконец"
«Так, Марк говорит, какой эпичный поворот. Давай, запускай. Эпичненько», - комментировал забавы сына мужчина.
«А как у вас прошло воскресенье?», - подписал видео Педан.
Напомним, что Педан показал оригинальный интерьер двухэтажной квартиры в центре Киева.
Как сообщала Politeka, Педан смутил поклонников, заговорив о смене имиджа: "Будете, как Зибров".
Также Politeka писала, что Педан предупредил об опасности: "У меня уже двое так повелись".