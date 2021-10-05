Український телеведучий і комік Олександр Педан трохи засвітив інтер'єр своєї квартири
39-річний Олександр Педан вже багато років одружений на вчительці англійської мови Інні, пише Politeka.net. У 2005 році в родині коміка з'явилася дочка, Валерія, а в 2016-му - син Марк.
Артист любить проводити час в колі сім'ї, а в своєму Instagram часто показує, як відпочиває з нею.
Зокрема, в нових сторіс телеведучий вирішив зіграти з сином у футбол прямо в квартирі. Артист трохи засвітив інтер'єр. Можна помітити довгий стіл, м'які стільці, кошики з овочами і фруктами і дзеркало.
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"Гол!",- вигукнув Педан, забиваючи синові в уявні ворота.
Зазначимо, Олександр Педан живе в двоповерховій квартирі в понад 100 квадратних метрів у Києві на Лук'янівці.
Внизу є великий хол зі сходами наверх, тому у коміка є відчуття, що він живе в приватному будинку.
Педан розповідав, що у нього незвичайний інтер'єр з творчим простором, стіни в різних кольорах і візерунках. Кругом стильні і дорогі меблі, а також добре оснащена кухня.
За словами, телеведучого у нього є ще три невеликі квартири, які він здає, але потім передасть дітям, якщо вони захочуть піти з батьківського дому.
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