Відомий телеведучий Олександр Педан звернувся до українців і попередив про небезпеку.

Як передає Politeka.net, Олександр Педан є популярним українським телеведучим і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі у КВН, якому присвятив близько 9-ти років. Зараз Олександр працює телеведучим на безлічі популярних шоу, в тому числі "Екси" і "Хто зверху?".

Так, цього разу Олександр Педан опублікував відео. Він вирішив попередити українців про небезпеку на просторах мережі Instagram.

"Дуже важлива інформація! Обережно, зловмисники в Instagram. Крім того, що Instagram вчора глючив, це зрозуміло. Я вже спілкувався зі своїми знайомими, які, Знаєте: "Як так можуть розвести?", а потім ведуться", - підмітив телеведучий.

"Значить, що роблять. В Instagram зламують невеликі акаунти, можуть зламати вашої дитини, ваших друзів. І там пишуть "борги 5 тисяч гривень, 10" і так далі. А ти на автоматі можеш скинути, і дають тобі карту. У мене вже двоє так повелися", - поділився Олександр Педан.

"Вони ще далі роблять так - вони скинули значить гроші, і кажуть, а скинь прінскрін, що гроші прийшли, а там ще було написано, який залишок на карті. І кажуть, давай ще 20. І все. Так що, друзі, Будьте обережними. Реально зараз в Instagram це вже дуже поширена річ. Якщо вам пишуть - скинь гроші, то запитаєте, як запитав мій друг "Якого розміру у тебе зірка на велосипеді?" і все", — дав пораду телеведучий.

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