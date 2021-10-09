Телеведучий Олександр Педан, зірка шоу "Екси", вирішив показати справжнього себе з підрослою дочкою і попросив допомоги в українців, звернувшись за порадою.
Як пише Politeka.net, Олександр Педан-успішний український телеведучий. Зірка почав свій шлях в "Comedy Club UA", після цього вів ранкову програму з Олею Фреймут і Сергієм Притулою, шоу "екси", а також багатьох інших проектах. Зараз телеведучий продовжує плідно працювати, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео Педан був разом зі своєю дочкою Валерією, яка нещодавно закінчила школу. Посивілий Олександр з дочкою розіграли мініатюру.
"Все думаю, що мені 30 років", було написано у відео з боку Олександра.
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"Але тобі ж 39", - з'явився напис над дочкою.
"ПЕДАН фарбує волосся?
Одне з найпоширеніших питань до мене останнім часом: "де так красиво фарбую волосся під сивину?"
А я відповідаю, що по одній волосинці, кожен день потроху.
Насправді це моє справжнє волосся. У всьому винна генетика)
Такий "колір" дістався від мами. Вона посивіла років в 25, так і я після 30 теж дуже активно почав сивіти. Звичайно, може додалася нервова робота.
Раніше найпоширенішим питанням було: "а де крила?"після Comedy
Потім " а де Притула?"після " підйому"
А тепер про волосся. Мені багато разів ще пропонували пофарбувати або затонувати колір. Але я відмовляюся, тому що це мій рідний. Хочеться бути справжнім, цього, на жаль, так мало сьогодні.
А тепер питання дня: фарбувати чи не фарбувати мені волосся?
Мож кардинально змінити імідж?",- написав Олександр під відео.
Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Ні, з сивиною круто. Вам йде", " Правда незабарвлене? Виглядає круто", "не потрібно, у мене чоловік теж став сивим, але любити його менше не стала, це така особливість", "звичайно що ні", "Ніііі, а то будете, як Зібров)))."
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