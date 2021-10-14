Известный украинский телеведущий Александр Педан, который ведет популярные шоу "Хто зверху?" и "Эксы", показал блондинку, с которой многое пережил.

Как передает Politeka.net, Александр Педан является популярным украинским телеведущим и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в КВН, которому посвятил около 9-ти лет. Сейчас Александр работает телеведущим на множестве популярных шоу, в том числе "Эксы" и "Хто зверху?".

Так, на этот раз Александр Педан опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре телеведущий вместе со своей женой Инной держится за руку и ведет за собой.

"Инна, люблю тебя беспредельно. Идем дальше, я всегда рядом", - признался Александр Педан.

Стоит отметить, что супруги обручились в 2013-ом году и вместе уже 18 лет. Также у них есть двое детей - дочка Валерия, которой уже 16 лет и 5-летний сын Марк. Они являются примером семьи в украинском шоу-бизнесе.

Также, напомним, недавно Александр Педан и его жена Инна отмечали годовщину свадьбы 18 лет. Телеведущий в очередной раз признался в любви ей.

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