Відомий український шоумен Олександр Педан, який є ведучим шоу "Екси", провів незабутній вихідний день зі своєю сім'єю, скориставшись гарною погодою.

Як передає Politeka.net, в Instagram у шоумена з'явилося фото, на якому він позував з усією своєю сім'єю в повному зборі. Вихідний вони провели в лісі, насолоджуючись теплою осінньою погодою.

"А за що ви любите осінь? Я почну: за прогулянки з сім'єю по лісу або парку і можливість шарудіти опалим листям, за яскраву помаранчеву палітру на деревах, за гарячий глінтвейн, який починає з'являтися на вулиці, і шарлотку з яблуками", - підписав тепле сімейне фото шоумен.

Також він зазначив, що любить осінь за бабине літо і фотографії в листі.

"За можливість кидатися каштанами, за затишні вечори під ковдрою за переглядом фільмів, за біг по калюжах в гумових чоботях", - завершив список Педан.

У коментарях його родині залишили масу приємних слів.

"Нехай осіння пора принесе багато приводів для яскравих душевних спогадів", «Ви супер», «Гарна сім'я», - пишуть люди.

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