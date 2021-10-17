Відомий український шоумен Олександр Педан, який є ведучим шоу "Екси", провів незабутній вихідний день зі своєю сім'єю, скориставшись гарною погодою.
Як передає Politeka.net, в Instagram у шоумена з'явилося фото, на якому він позував з усією своєю сім'єю в повному зборі. Вихідний вони провели в лісі, насолоджуючись теплою осінньою погодою.
"А за що ви любите осінь? Я почну: за прогулянки з сім'єю по лісу або парку і можливість шарудіти опалим листям, за яскраву помаранчеву палітру на деревах, за гарячий глінтвейн, який починає з'являтися на вулиці, і шарлотку з яблуками", - підписав тепле сімейне фото шоумен.
Також він зазначив, що любить осінь за бабине літо і фотографії в листі.
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"За можливість кидатися каштанами, за затишні вечори під ковдрою за переглядом фільмів, за біг по калюжах в гумових чоботях", - завершив список Педан.
У коментарях його родині залишили масу приємних слів.
"Нехай осіння пора принесе багато приводів для яскравих душевних спогадів", «Ви супер», «Гарна сім'я», - пишуть люди.
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