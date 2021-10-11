Відомий телеведучий Олександр Педан, який веде популярне шоу "Екси", показав, як розважається на вихідних зі своїм маленьким сином Марком.

Як пише Politeka.net, Олександр Педан став знаменитим в Україні після того, як став ведучим ранкового шоу «Підйом». Пізніше він вів безліч відомих теле-шоу, а також просував свої власні проекти. Зараз Педан є ведучим популярних шоу "Екси" і " Хто зверху?".

Зірка "Нового каналу" виховує двох дітей. Зі старшою донькою він знімає Тік Ток, а молодший син Марк ще зовсім маленький. Але і з сином, судячи з Instagram артиста, він проводить чимало часу.

У сторіс чоловік показав, у що грає його 4-річний син у недільний вечір. Хлопчик побудував конструкцію з деревинок, продемонструвавши "принцип доміно", чим дуже вразив свого батька.

"Так, Марк каже, який епічний поворот. Давай, запускай. Епічненько", - коментував забави сина чоловік.

"А як у вас пройшла неділя?",- підписав відео Педан.

Нагадаємо, що Педан показав оригінальний інтер'єр двоповерхової квартири в центрі Києва.

Як повідомляла Politeka, Педан збентежив шанувальників, заговоривши про зміну іміджу: "Будете, як Зібров".

Також Politeka писала, що Педан попередив про небезпеку:"у мене вже двоє так повелися".