Відомий телеведучий Олександр Педан, який веде популярне шоу "Екси", показав, як розважається на вихідних зі своїм маленьким сином Марком.
Як пише Politeka.net, Олександр Педан став знаменитим в Україні після того, як став ведучим ранкового шоу «Підйом». Пізніше він вів безліч відомих теле-шоу, а також просував свої власні проекти. Зараз Педан є ведучим популярних шоу "Екси" і " Хто зверху?".
Зірка "Нового каналу" виховує двох дітей. Зі старшою донькою він знімає Тік Ток, а молодший син Марк ще зовсім маленький. Але і з сином, судячи з Instagram артиста, він проводить чимало часу.
У сторіс чоловік показав, у що грає його 4-річний син у недільний вечір. Хлопчик побудував конструкцію з деревинок, продемонструвавши "принцип доміно", чим дуже вразив свого батька.
Чоловік Пугачової Галкін похвалився сином, який росте його копією: "Зовсім дорослий вже"
Сумська прийшла в лють від витівки сусідів, з'явилися кадри: "От як тут не..."
Потап показав, як виглядає Каменських у реальному житті без гриму і фільтрів: "Люблю її шалено"
52-річна Дженніфер Лопес показала чудеса розтяжки, наплювавши на вік і пристойності: "Ой"
Обурена Матвієнко поставила на місце "друга" Тіни Кароль на Співають всі: "Це неправда!"
"Так, Марк каже, який епічний поворот. Давай, запускай. Епічненько", - коментував забави сина чоловік.
"А як у вас пройшла неділя?",- підписав відео Педан.
Нагадаємо, що Педан показав оригінальний інтер'єр двоповерхової квартири в центрі Києва.
Як повідомляла Politeka, Педан збентежив шанувальників, заговоривши про зміну іміджу: "Будете, як Зібров".
Також Politeka писала, що Педан попередив про небезпеку:"у мене вже двоє так повелися".