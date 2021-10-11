Відомий телеведучий Олександр Педан, який веде шоу "екси", святкує 18 років з річниці весілля з дружиною.
Як передає Politeka.net, Олександр Педан є популярним українським телеведучим і шоуменом. Зараз Олександр працює телеведучим на безлічі популярних шоу, в тому числі "Екси" і "Хто зверху?".
Так, цього разу Олександр Педан опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку телеведучий в обіймах своєї дружини Інни. Як відомо, вони вже 18 років разом і у них є двоє дітей - син Марк і дочка - Лера.
"18 РОКІВ РАЗОМ🤟
Сьогодні в нас з @innapedan річниця весілля!
Цілих 18 років у шлюбі з моєю коханою @innapedan. Коли я даю поради в стосунках, то точно знаю, про що говорю😂
Оскільки за 18 років ми пережили стільки всього, що можна книгу про сімейне життя писати❤️
Моя @innapedan, дякую тобі:
⁃ за наших неймовірних Маріка та Леру;
⁃ твою мудрість та підтримку без якої не було б всього, що є зараз;
⁃ за те, що кожного дня я поспішаю додому, бо знаю, що там чекаєте ви❤️
⁃ за все, що в нас було і буде!
Кохаю тебе безмежно! І як каже Марік: «Абажаю!»
Зі святом нас!", зізнався Олександр Педан.
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