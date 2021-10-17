Известный украинский шоумен Александр Педан, который является ведущим шоу "Эксы", провел незабываемый выходной день со своей семьей, воспользовавшись хорошей погодой.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у шоумена появилось фото, на котором он позировал со всей своей семьей в полном сборе. Выходной они провели в лесу, наслаждаясь теплой осенней погодой.
«А за что вы любите осень? Я начну: за прогулки с семьей по лесу или парку и возможность шуршать опавшими листьями, за яркую оранжевую палитру на деревьях, за горячий глинтвейн, который начинает появляться на улице, и шарлотку с яблоками», - подписал теплое семейное фото шоумен.
Также он отметил, что любит осень за бабье лето и фотографии в листьях.
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«За возможность бросаться каштанами, за уютные вечера под одеялом за просмотром фильмов, за бег по лужам в резиновых сапогах», - завершил список Педан.
В комментариях его семье оставили массу приятных слов.
«Пусть осенняя пора принесет много поводов для ярких душевных воспоминаний», «Вы супер», «Красивая семья», - пишут люди.
Напомним, что Александр Педан показал, во что играет его маленький сын: «Эпичненько».
Как сообщала Politeka, Педан показал любимую блондинку: "Я всегда рядом".
Также Politeka писала, что Педан заговорил о верности и любви: "Мы пережили столько всего...".