Известный украинский телеведущий Александр Педан, который является бессменным ведущим шоу «Эксы», показал, как веселился с дочкой в студенческом общежитии.

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Педан опубликовал сторис, в которых провел экскурсию по общежитию. Он отметил, что его старшую дочку Леру там сразу же пригласили в гости.

«Значит, целый день снимаем сегодня Полтавский государственный университет. Дошли до общежития. И тут значит, какой-то пацанчик позвал Леру на пельмени. Ну, и меня конечно тоже. Поэтому, идем смотреть на пельмени», - прокомментировал мужчина.

После этого он зашел в гости к одному из парней, и показал, как живут украинские студенты. Впрочем, оказалось, что парень не собирался кормить гостей пельменями, а приготовил их лишь для себя. Педан удачно подшутил над студентами и продолжил съемки.

Как известно, Александр Педан со своей дочкой Лерой часто снимает совместные проекты для социальных сетей.

Напомним, что Педан преподал урок верности и любви: "Мы пережили столько всего...".

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