Ось це так!

Відомий український шоумен Олександр Педан, який є ведучим шоу "Екси", пожартував над тим, які добрі та привітні люди живуть у Полтаві.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram телеведучий опублікував кілька сторіс, зроблених у Полтаві. Вже не перший день шоумен разом зі знімальною командою і своєю донькою Лерою досліджує Полтаву. Він побував у місцевому інституті, а також у студентському гуртожитку, де його запросили скуштувати пельмені. У нових сторіз він показав пам'ятки міста.

"Другий день у Полтаві", - підписав фото ведучий.

Пізніше він вирішив пожартувати над жителями Полтави, показавши незвичайний напис на паркані одного приватного будинку. Напис свідчив: "Не займати виїзд. Уб'ю!".

"А взагалі Полтава створює враження такого доброго, затишного містечка. Так! Доброго і затишного", - пожартував Педан, показуючи напис, і додав, що Полтава дуже привітна.

Нагадаємо, що Олександр Педан показав свою улюблену блондинку: "я завжди поруч".

Як повідомляла Politeka, Олександр Педан розповів, як привів дочку в студентський гуртожиток: «якийсь пацанчик покликав...».

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