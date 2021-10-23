Вот это да!

Известный украинский шоумен Александр Педан, который является ведущим шоу «Эксы», подшутил над тем, какие добрые и приветливые люди живут в Полтаве.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм телеведущий опубликовал несколько сторис, сделанных в Полтаве. Уже не первый день шоумен вместе со съемочной командой и своей дочкой Лерой исследует Полтаву. Он побывал в местном институте, а также в студенческом общежитии, где его пригласили отведать пельмени. В новых сториз он показал достопримечательности города.

«Второй день в Полтаве», - подписал фото ведущий.

Позже он решил подшутить над жителями Полтавы, показав необычную надпись на заборе одного частного дома. Надпись гласила: «Не занимать выезд. Убью!».

«А вообще Полтава создает впечатление такого доброго, уютного городка. Да! Доброго и уютного», - пошутил Педан, показывая надпись, и добавил, что Полтава очень приветливая.

Напомним, что Александр Педан показал свою любимую блондинку: «Я всегда рядом».

Как сообщала Politeka, Александр Педан рассказал, как привел дочку в студенческое общежитие: «Какой-то пацанчик позвал…».

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