Известный украинский телеведущий Александр Педан, который ведет шоу «Эксы», продолжил путешествовать по Украине в поиске самых лучших высших учебных заведений.

Как пишет Politeka.net, старшая дочка телеведущего Лера скоро будет поступать в ВУЗ. В связи с этим Педан принял участие в съемках социального проекта об университетах Украины «УниверCheck». Шоумен путешествует по стране и рассказывает о возможностях обучения для абитуриентов и их родителей.

У себя в Инстаграм телеведущий показывает закулисье съемок. В этот раз он с дочкой посетил Сумской государственный университет. На одном из фото мужчина показал, как живут студенты.

«Устроил себе офис в общежитии», - подписал фото Педан.

Также шоумен показал необычный спортивный зал с песком, где студенты могут играть в волейбол в любой сезон. Сам Педан переоделся в шорты и футболку, чтобы сыграть со студентами и показать, что он еще о-го-го.

«Погоняли в волейбольчик», - добавил шоумен.

Напомним, что Педан рассказал, как привел дочку в студенческое общежитие: «Какой-то пацанчик позвал…».

Как сообщала Politeka, Александр Педан превратил поиск института для дочки в шоу: «Удивили очень…».

Также Politeka писала, что Педан подшутил над приветливыми жителями Полтавы: «Убью!».