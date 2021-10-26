Український телеведучий і шоумен Олександр Педан, який є беззмінним ведучим шоу "Екси", вирішив поєднати роботу і батьківські обов'язки.

Як пише Politeka.net, донька Педана Лера скоро вступатиме до вишу. Ведучий вирішив влаштувати цілий проект з пошуку інституту.

"Ми приступили до зйомок соціального проекту про університети України "Універсһеск". Їздимо з Лерой @pedanlera по країні, шукаємо для неї ВНЗ і розповідаємо про можливості навчання для абітурієнтів та їх батьків. Вже проїхали кілька міст", - розповів Педан, додавши, що вже побував у Полтавському медичному університеті.

За його словами, студенти медзакладу постійно практикують: роблять операції на сучасних манекенах, навчаються в стоматологічних фантомних класах і спілкуються з лікарями, які викладають.

«Здивували дуже мотивовані студенти, які навчаються по 8 років і паралельно з 3-4 курсу підробляють в лікарнях медбратами. А ще університет в офлайні! І дійсно, лікарі повинні здобувати освіту на практиці», - підкреслив Педан.

"Яку класну справу ви з Лерою робите. І корисну", - підтримали шоумена в мережі.

Нагадаємо, що Олександр Педан влаштував незабутній вихідний для сім'ї.

Раніше Politeka писала, що Педан пожартував над привітними жителями Полтави: "Уб'ю!".

A ще Politeka повідомляла, що Педан розповів, як привів дочку в студентський гуртожиток: «якийсь пацанчик...».