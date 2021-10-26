Украинский телеведущий и шоумен Александр Педан, который является бессменным ведущим шоу «Эксы», решил совместить работу и родительские обязанности.

Как пишет Politeka.net, дочка Педана Лера скоро будет поступать в ВУЗ. Ведущий решил устроить целый проект по поиску института.

«Мы приступили к съемкам социального проекта об университетах Украины "УниверCheck". Ездим с Лерой @pedanlera по стране, ищем для нее ВУЗ и рассказываем о возможностях обучения для абитуриентов и их родителей. Уже проехали несколько городов», - рассказал Педан, добавив, что уже побывал в Полтавском медицинском университете.

По его словам, студенты медучреждения постоянно практикуют: делают операции на современных манекенах, учатся в стоматологических фантомных классах и общаются с врачами, которые преподают.

«Удивили очень мотивированные студенты, которые учатся по 8 лет и параллельно с 3-4 курса подрабатывают в больницах медбратами. А еще университет в оффлайне! И действительно, врачи должны получать образование на практике», - подчеркнул Педан.

«Какое классное дело вы с Лерой делаете. И полезное», - поддержали шоумена в сети.

Напомним, что Александр Педан устроил незабываемый выходной для семьи.

Ранее Politeka писала, что Педан подшутил над приветливыми жителями Полтавы: «Убью!».

A еще Politeka сообщала, что Педан рассказал, как привел дочку в студенческое общежитие: «Какой-то пацанчик…».