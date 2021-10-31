Відомий телеведучий Олександр Педан, який веде шоу "Екси" і "Хто зверху?", засвітив синець під оком на знімку з сином.
Як передає Politeka.net, Олександр Педан є популярним українським телеведучим і шоуменом. Зараз Олександр працює телеведучим на безлічі популярних шоу, в тому числі "Екси" і "Хто зверху?".
Цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Олександр Педан в костюмі боксера, який виходить на ринг, тримає свого сина за руку. Син Олександра Марк позує на камеру в костюмі скелета. Варто відзначити, що у Педана під оком величезний синець.
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"This is Гелловін🎃
Ми з Маріком вже підготували собі костюми на вечір і навіть трохи почали святкувати🤟
Тільки син відповідально підготувався до дрес-коду, а я ввімкнув фантазію і зліпив з чого було😂 Взяв трохи у Лери чорні тіні та підкреслив мішкі під очима після 10-денних зйомок)
P.S допоможите придумати назву моєму костюму?",- запитав Олександр Педан.
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