Известный телеведущий Александр Педан, который ведет шоу "Эксы" и "Хто зверху?", засветил синяк под глазом на снимке с сыном.

Как передает Politeka.net, Александр Педан является популярным украинским телеведущим и шоуменом. Сейчас Александр работает телеведущим на множестве популярных шоу, в том числе "Эксы" и "Хто зверху?".

На этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Александр Педан в костюме боксера, который выходит на ринг, держит своего сына за руку. Сын Александра Марк позирует на камеру в костюме скелета. Стоит отметить, что у Педана под глазом огромный синяк.

"Это Хеллоуин

Мы с Мариком уже подготовили себе костюмы на вечер и даже немного начали праздновать 🤟

Только сын ответственно подготовился к дресс-коду, а я включил фантазию и слепил из того, что было? Взял немного у Леры черных теней и подчеркнул мешки под глазами после 10-дневных съемок)

P.S поможете придумать название моему костюму?", - спросил Александр Педан.

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