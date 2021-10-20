Новый эпизод реалити шоу «Эксы» был посвящен доверию в парах - участники провоцировали друг друга, потом спасали друг другу жизнь, вместе боролись с фобиями

«Доверие – это, в принципе, то, что держит отношения в куче. Эту неделю мы посвятили страху быть обманутым партнером», – заявил ведущий реалити Александр Педан.

Однако, что интересно, завершился выпуск довольно неожиданно. По результатам недели, в номинацию попали две пары: Элис и Игорь и Саша и Маша. Покинула проект последняя пара. Однако, несмотря на это количество участников не изменилось.

Дело в том, что в этом выпуске появилась пара-джокер.

«Пришли на проект, чтобы спасти наш брак. Сейчас мы семья только в паспорте. Живем большую часть времени отдельно. Костя (экс девушки – прим. ред.) работает дальнобойщиком и проводит много времени в Чехии, а я сижу в Чернигове. Последний год отношения просто ужасные. А за две недели до проекта я вообще подала на развод...», - поделилась новая участница Вика.

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