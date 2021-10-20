В преддверии старта нового сезона проекта «Холостяк» в Украине активизировалась афера, от которой пострадали доверчивые девушки

Все начинается с того, что нужно заполнить анкету якобы для участия в шоу. При этом аферисты просят интимные фото и видео девушек, и спрашивают, готовы ли они на интим, а потом шантажируют их этим, сообщает телеканал "СТБ".

Кроме того, мошенники утверждают, что новым Холостяком будет глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Директор студии StarLightProduction Анна Калина полностью опровергает это и говорит, что в настоящей анкете девушек никогда не будут спрашивать об интиме. Кроме того, сам кастинг на проект уже завершен.

Одна из девушек, которые общались с мошенниками рассказала, что после заполнения анкеты ей дали номер якобы самого Коболева и якобы он предложил ей заработать на сексуальных отношениях с ним.

Организаторы проекта подчеркивают, что все проекты начинаются с заполнения анкет на сайте, а интимных фото никогда не просят.

Победительница 11 сезона проекта «Холостяк» Анна Богдан подтвердила это и рассказала, как в действительности проходит кастинг.

После заполнения анкеты потенциальных участниц по семь человек приглашали на встречи с редакторами и психологами, а потом еще раз на личное интервью. При этом на обнажение, или интимные отношения с героем шоу даже не намекали.

«Я бы не согласилась прийти на такой кастинг. Какие-то оголенные фотографии, ню видео, такого ничего не было», - сказала Анна Богдан.

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