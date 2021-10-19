Участница 11-го сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Михаил Заливако, Даша Ставнича рассказала, как ей сделали предложение руки и сердца.

Как передает Politeka.net, Даша Ставнича является экс-участницей 11 сезона шоу "Холостяк". Как известно, она выбыла после того, как "Холостяк" Михаил Заливако познакомил избранницу со своей семьей. Он это аргументировал тем, что она вела себя достаточно закрыто и ему это не понравилось.

Так, на этот раз Даша Ставнича опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Она часто общается с поклонниками в своих социальных сетях и отвечает на вопросы, которые они задают. У неё спросили, как бы она хотела, чтобы ей сделали предложение.

"Ранее я никогда об этом не говорила, но мне делали уже один раз предложение. Это было просто невероятно, но ничего из этого не получилось. И если честно, то я против этих браков, замужества, я туда не хочу", - призналась участница "Холостяка".

"Я на даном этапе против! Я хочу пожить для себя, мне важна свобода. Поэтому мы с Юрей договорились, что когда буду готова, я сделаю предложение ему", - подитожила Даша Ставнича.

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