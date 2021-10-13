Участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Даша Ставнича удивила поклонников резким преображением – красотку просто не узнать.

Как сообщает Politeka.net, известная блогерша и бывшая участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Даша Ставнича часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка обескуражила фанатов новым фото, на котором показала свое преображение, а в подписи к нему поделилась своим советом женщинам.

На фотографии Даша запечатлена крупным планом на сером фоне. Перед камерой она появилась в интересной светлой кофточке с необычными рисунками, а на ее руках видно темные прозрачные перчатки. Волосы девушки распущены в красивой объемной укладке, а на ее лице яркий "хищный" макияж, она загадочно смотрит в объектив.

В подписи к фото Ставнича написала: "Представь себе женщину, которой ты хочешь быть. Подумай о том, какой должна быть ее повседневная жизнь, ее привычки и рутина. Начни перенимать эти привычки и рутину в свою жизнь, начни строить в себе эту женщину шаг за шагом, день за днем. Ты не станешь ей магическим образом. Ты ее построишь. Начни прямо сейчас".

Пользователи тут же принялись комментировать новое фото красотки: "Вау", "Много мейка", "Укладка идеальная, вам очень идет", "Красотка", "Шикарная", "Куколка", "Вау, очень красивые глаза", "Это что за богиня, очень красивая", "Такие глаза! Но зачем так много штукатурки?", "Очень сильно, благодарю за эти мотивирующие слова", "Ты без макияжа намного краше выглядишь".

Напомним, Фаворитка "Холостяка" Заливако призналась, что набрала вес и показала новую себя: "Фу, кошмар".

Как сообщала Politeka, Экс-участницу "Холостяка" Дашу сняли с рейса и обокрали в аэропорту, но на этом беды не закончились: "Что за люди".

Также Politeka писала, что Экс-фаворитка "Холостяка" Даша в белоснежном наряде сообщила о важном событии в жизни: "Поздравляю, красотка!".