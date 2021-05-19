Колишня учасниця шоу "Холостяк-11", спортсменка Дар'я Ставнича, розповіла про почуття, які переживає

Дар'я Ставнича вибула в минулому випуску після того, як герой проєкту Михайло Заливако познайомив дівчину зі своїми близькими, пише Politeka.net. Причиною свого рішення "холостяк" назвав те, що Дар'я поводилася закрито.

Пізніше Дашу запросили на пост-шоу "Як вийти заміж". У студії дівчина не змогла стримати емоцій і розплакалася.

"Моїх нервів не вистачає, чому після кожного перегляду я п'ю заспокійливе або плачу?!!! Мої хороші, ви навіть не уявляєте, як мені прикро 😭 😭 я так втомилася від цього монтажу, від цих псевдо професійних психологів. Я за свою сім'ю розірву!!! Я нікому не дозволю говорити, що моя мала - моє сонечко прекрасне, промінчик світла - невихована", - написала спортсменка.

За словами екс-учасниці "Холостяка", у неї чудові батьки і сестри, тому вона не дозволить нікому їх ображати.

"Ви самі бачили, яка у мене прекрасна сім'я, вона вам дуже полюбилася 🔥❤️ а те, що показали на пост-шоу 🤦 ♂ ️ 🤷 ♀ ️ вже вичавлюють як можуть (то вирізають мене, то перекручують🤷 ♀️👏", - написала Дар'я.

Публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:

"Даш, у тебе чудова сім'я така тепла, душевна", "не звертай увагу. Все для рейтингу програми!!! Всі все розуміють, що це шоу. А ти красуня і сім'я дуже позитивна, класна, дружна)🔥", " жах ..як можна чіпати дорожче .... хоча і заради рейтингу ... зовсім у людей нічого святого не залишилося ...".

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