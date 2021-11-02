Известный телеведущий Александр Педан, который ведет шоу "Эксы" и "Хто зверху?", удивил неожиданными кадрами, снятыми в центре столицы.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущий опубликовал видео, которое снимал во время передвижения на машине.

«Центр Киева, наши дни. Лечу, ну как лечу, на встречу с министром», - подписал видео телеведущий.

Он показал разбитую дорогу, по которой с трудом передвигался. Педан отметил, что это место знают далеко не все, но оно находится в центре.

«А я вам показывал эту дорогу в центре Киева? Это Лукьяновка, ребята. Тут есть одна такая траса. Ее нужно знать, но с нее можно и не выехать», - пожаловался Педан.

Позже телеведущий записал еще несколько сторис, пока стоял в вечерних пробках. По словам Педана, Киев встал, потому что не все жители столицы вовремя вакцинировались. Теперь из-за отсутствия сертификатов многие пересели на машины, что привело к транспортному коллапсу. Телеведущий решил пожаловаться на эту несправедливость.

Напомним, что Педан показал студентам, что он еще о-го-го: «Погоняли в…».

А еще Politeka писала, что Педан пришел с букетом под роддом: "Что может быть лучше".

Также Politeka сообщала, что Педан засветил синяк под глазом: "Помогите...".