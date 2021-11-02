Известный телеведущий Александр Педан, который ведет шоу "Эксы" и "Хто зверху?", удивил неожиданными кадрами, снятыми в центре столицы.
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущий опубликовал видео, которое снимал во время передвижения на машине.
«Центр Киева, наши дни. Лечу, ну как лечу, на встречу с министром», - подписал видео телеведущий.
Он показал разбитую дорогу, по которой с трудом передвигался. Педан отметил, что это место знают далеко не все, но оно находится в центре.
«А я вам показывал эту дорогу в центре Киева? Это Лукьяновка, ребята. Тут есть одна такая траса. Ее нужно знать, но с нее можно и не выехать», - пожаловался Педан.
Пополнение в семье Ротару: внучка раскрыла имя малышки и показала умилительные кадры
Многоэтажка с людьми превратилась в руины, количество жертв стремительно растет: кадры трагедии
Власова после вылета из "Танців з зірками" проговорилась: "Кухар говорит словами..."
С Булитко из "Дизель Шоу" приключилась беда прямо на съемках, подробности: «Просто на глазах…»
Сумская с Борисюком покинули Украину, кадры из Борисполя: "Вы даже не представляете..."
Позже телеведущий записал еще несколько сторис, пока стоял в вечерних пробках. По словам Педана, Киев встал, потому что не все жители столицы вовремя вакцинировались. Теперь из-за отсутствия сертификатов многие пересели на машины, что привело к транспортному коллапсу. Телеведущий решил пожаловаться на эту несправедливость.
Напомним, что Педан показал студентам, что он еще о-го-го: «Погоняли в…».
А еще Politeka писала, что Педан пришел с букетом под роддом: "Что может быть лучше".
Также Politeka сообщала, что Педан засветил синяк под глазом: "Помогите...".