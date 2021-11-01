Відомий український шоумен Олександр Педан, який веде такі популярні проекти, як "Екси" і "Хто зверху?", показав себе з букетом квітів під пологовим будинком і розкрив причину.
Як пише Politeka.net, ведучий поділився новими кадрами в своєму Instagram.
На них Педана можна було побачити перед одним з київських пологових будинків пізно ввечері. Ведучий прийшов туди з квітами і кульками.
Як пояснив Олександр, дитина народилася у його кумів.
"Що може бути краще, ніж народження дитинки? У куми народився пацанчик ще один! Прийшли вітати. Танюшка, вітаю!", - вимовляє на відео Педан зі щасливою посмішкою на обличчі.
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Він показав ближче блакитні кульки, якими вони приготувалися радувати куму.
"Тут з'явився Марік, а тепер Лук'янчик" - похвалився ведучий.
Судячи з виразу його обличчя, він дійсно щиро радий за своїх кумів.
Зазначимо, що Олександр Педан протягом 9 років брав участь у КВК. Велика популярність до нього прийшла після того, як він став ведучим проекту Comedy Club Ukraine, в якому виступав під творчим псевдонімом Олександр «Ангел» Педан.
Нагадаємо, ведучий шоу "Екси" Педан показав улюблену блондинку, з якою багато пережив.
Як повідомляла Politeka, ведучий шоу "Екси" Педан засвітив синець під оком і здивував знімком з сином.
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