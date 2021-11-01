Известный украинский шоумен Александр Педан, который ведет такие популярные проекты, как «Эксы» и «Хто зверху?», показал себя с букетом цветов под роддомом и раскрыл причину.
Как пишет Politeka.net, ведущий поделился новыми кадрами в своем Инстаграм.
На них Педана можно было увидеть перед одним из киевских роддомов поздним вечером. Ведущий пришел туда с цветами и шариками.
Как пояснил Александр, ребенка родился у его кумовьев.
«Что может быть лучше, чем рождение ребеночка? У кумы родился пацанчик еще один! Пришли поздравлять. Танюшка, поздравляю!», - произносит на видео Педан со счастливой улыбкой на лице.
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Он показал поближе голубые шарики, которыми они приготовились радовать куму.
«Тут появился Марик, а теперь Лукьянчик», - похвастался ведущий.
Судя по выражению его лица, он действительно искренне рад за своих кумовьев.
Отметим, что Александр Педан в течение 9 лет участвовал в КВН. Большая популярность к нему пришла после того, как он стал ведущим проекта Comedy Club Ukraine, в котором выступал под творческим псевдонимом Александр «Ангел» Педан.
Напомним, ведущий шоу "Эксы" Педан показал любимую блондинку, с которой многое пережил.
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