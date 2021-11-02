Мама молдавського музиканта, тренера шоу "Голос країни" Дана Балана вразила загадковим виглядом на свіжому фото, змусивши шанувальників знову згадати про Тіну Кароль.

Як пише Politeka.net, в Instagram у молдавської співачки і телеведучої Людмили Балан з'явилося миле фото, на якому вона позувала в квітчастій сукні.

"Доброта - це насіння, посіяне в житті інших, яке проросте у вашому житті", - підписала фото Людмила.

У коментарях їй залишили масу компліментів. Багато шанувальників відзначили, що на цьому фото Людмила дуже схожа на Тіну Кароль, з якою її синові приписували роман.

"Така красива", "Пощастило Данчику з мамою", "Пощастило ж Дану з мамою, а Тіні зі свекрухою. Така гарна", "мила і красива", "які правильні слова, нехай у Вашому житті і в житті вашої родини панує тільки добро", "Ви найкраща, привіт від усієї ДанТіни", "Як же на Тіночку схожа, може теж чолочку? family style", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Людмила Балан заінтригувала образом під яблунею, нагадавши Кароль:"знаємо ми цю...".

А ще Politeka писала, що Людмила Балан похвалилася важливою подією в сім'ї:"невістка Тіна не відстає".

Також Politeka повідомляла, що Людмила Балан вразила виглядом у білосніжній міні-сукні:"неймовірно приваблива".