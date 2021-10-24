Мама молдавського виконавця Дана Балана, який був тренером на шоу "Голос країни", Людмила, похвалилася фігурою в міні-сукні, і отримала багато захоплених відгуків.

63-річна мати співака дуже популярна у себе на батьківщині, передає Politeka.net. Зірка почала кар'єру телеведучої, будучи ще студенткою. Людмила вела дитячі програми і про молдаванів, що прославилися.

Зараз мати Дана Балана активно веде сторінку в Instagram, на якій у неї 33,8 тисяч підписників.

На новому фото Людмила Балан виблискувала в білосніжній міні-сукні. Корсет підкреслив тонку талію зірки.

"Час, витрачений на задоволення, насправді не витрачено даремно. ❤ ️ 🙏 ",- написала Людмила Балан.

За 20 хвилин пост зібрав майже 400 лайків і багато коментарів.

"Яка гарна😍 🔥❤️", " улюблена мама😍😍😍😍😍", "❤️❤️❤️❤️❤️найкрасивіша", " красуня 😍", "прекрасна жінка" ," ви дуже мудра і позитивна!", "Красуня😍я Вами захоплююся❤️"," Краса і ніжність, ви прекрасні, бажаю вам щастя і благополуччя", " Ви так схожі на одну прекрасну народну артистку, сподіваюся у них все добре🙏"," неймовірно приваблива"," неповторна", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, 63-річна мама Дана Балана здалася в міні-сукні і поділилася домашніми кадрами

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