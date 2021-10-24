Мама молдавского исполнителя Дана Балана, который был тренером на шоу "Голос країни", Людмила, похвасталась фигурой в мини-платье, и получила много восторженных отзывов.
63-летняя мать певца очень популярна у себя на Родине,передает Politeka.net. Звезда начала карьеру телеведущей, будучи еще студенткой. Людмила вела детские программы и о прославившихся молдаванах.
Сейчас мать Дана Балана активно ведет страницу в Инстаграм, на которой у нее 33,8 тысяч подписчиков.
На новом фото Людмила Балан блистала в белоснежном мини-платье. Корсет подчеркнул тонкую талию звезды.
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"Время, потраченное на удовольствие, на самом деле не потрачено зря. ❤️🙏", - написала Людмила Балан.
За 20 минут пост собрал почти 400 лайков и много комментариев.
"Какая красивая 😍🔥❤️", "Любимая мама😍😍😍😍😍", "❤️❤️❤️❤️❤️Самая красивая", "Красавица 😍", "Прекрасная женщина", "вы очень мудрая и позитивная!", "Красавица😍я Вами восхищаюсь❤️", "Красота и нежность, вы прекрасны, желаю вам счастья и благополучия", "Вы так похожи на одну прекрасную народную артистку , надеюсь у них все хорошо 🙏", "Невероятно привлекательна", "Неповоторимая", - написали пользователи сети.
Напомним, 63-летняя мама Дана Балана показалась в мини-платье и поделилась домашними кадрами
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