Мама Дана Балана Людмила похвалилася досягненням близької людини, опублікувавши фото в Instagram.
Як пише Politeka.net, Людмила Балан є мамою популярного в Україні молдавського виконавця Дана Балана. Людмила є телеведучою, співачкою, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram.
На новому фото Людмила показала свого зятя Дмитру. Як виявилося, він здобув перемогу на турнірі з тенісу.
"Польовий теніс: ідеальне поєднання легкої атлетики, мистецтва, сили, стилю і мислення. Прекрасна гра, яку мій зять, Думітру Русу, відпрацьовує 2 роки.
Пугачова за ручку з Софією Ротару викликала запеклі суперечки: "Обидві шикарні і талановиті, але..."
Блондинка з "Жіночого кварталу" прямо на пляжі продемонструвала свою гнучкість: "Ангел у плоті"
Ольга Сумська після відпустки вирішила змінити імідж і заінтригувала відразу декількома образами: фото
Олег Винник після хвороби засмутив українців новою сумною звісткою: "Ми змушені..."
Наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина залишилася сама і пожалілася на важку вагітність: "Все тіло набрякло"
А сьогодні він посів 1-ше місце на аматорському тенісному турнірі, який пройшов у м. текучі, Галацький повіт, Румунія !!!
Вітаю, Димуля, наш дорогий переможець !!!
Обіймаю тебе і забираюся якомога вище !!!",- написала Людмила.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Вітаю", " великих звершень і перемог у всьому. Нехай щастить. Гарячий привіт з України", " красивий зять! Невістка Тіна не відстає".
Нагадаємо, 63-річна мама Дана Балана вразила виглядом у білосніжній міні-сукні
Також Politeka писала, що мама Дана Балана з розпущеним волоссям дала новий привід порівнювати себе з Кароль
А ще Politeka повідомляла, що мама Дана Балана заінтригувала образом під яблунею, нагадавши Кароль