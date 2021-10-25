Мама Дана Балана Людмила похвалилася досягненням близької людини, опублікувавши фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Людмила Балан є мамою популярного в Україні молдавського виконавця Дана Балана. Людмила є телеведучою, співачкою, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram.

На новому фото Людмила показала свого зятя Дмитру. Як виявилося, він здобув перемогу на турнірі з тенісу.

"Польовий теніс: ідеальне поєднання легкої атлетики, мистецтва, сили, стилю і мислення. Прекрасна гра, яку мій зять, Думітру Русу, відпрацьовує 2 роки.

А сьогодні він посів 1-ше місце на аматорському тенісному турнірі, який пройшов у м. текучі, Галацький повіт, Румунія !!!

Вітаю, Димуля, наш дорогий переможець !!!

Обіймаю тебе і забираюся якомога вище !!!",- написала Людмила.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Вітаю", " великих звершень і перемог у всьому. Нехай щастить. Гарячий привіт з України", " красивий зять! Невістка Тіна не відстає".

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